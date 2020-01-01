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Хацкевич попал в символическую сборную ФНЛ

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Кроме него, в сборной оказался украинец.
Александр Хацкевич
Александр Хацкевич
rotor-vlg.com

Руководство второй лиги чемпионата России составило символическую сборную по итогам 27-го тура.

Главным тренером команды был выбран экс-тренер киевского Динамо, а ныне тренер волгоградского Ротора Александр Хацкевич. Его команда обыграла на выезде Шинник из Ярославля.

Кроме специалиста, в сборную попал украинский полузащитник Химок Артем Полярус, который сыграл в матче с Нефтехимиком (2:2), но результативными действиями не отметился. Отмечается, что украинец в седьмой раз попал в команду тура.

Ранее Хацкевич сравнил уровень УПЛ и второй лиги России.

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Теги: Александр Хацкевич, Артем Полярус, Ротор, ФНЛ, футбол, символическая сборная
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