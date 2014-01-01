Скандальный экс-парень Памелы Андерсон стал игроком российского клуба

Чемпион мира в составе сборной Франции стал игроком Сочи.

Французский защитник Адиль Рами продолжит карьеру в российской Премьер-лиге.

Футболист подписал контракт с Сочи. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Отметим, что срок действия контракта не разглашается. Сочи после 18 сыгранных матчей идет на последнем, 16-м месте в чемпионате России.

Первую часть нынешнего сезона 34-летний Рами провел в Фенербахче, однако накануне он разорвал соглашение с турецким клубом.

До Сочи защитник выступал за Этуаль, Лилль, Валенсию, Милан, Севилью и Марсель. Последний разорвал с футболистом контракт из-за обмана. Также в его активе 35 матчей за сборную Франции, с которой он выиграл ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что именитая актриса Памела Андерсон со скандалом бросила Адиля Рами. Также девушка обвинила футболиста в насилии.