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Экс-игрок Металлиста и Черноморца перебрался в российский клуб

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Защитник Александр Каплиенко стал игроком ФК Тамбов.
Александр Каплиенко стал игроком ФК Тамбов
Александр Каплиенко стал игроком ФК Тамбов
fc-tambov.ru

Футбольный клуб Тамбов, выступающий в российской Премьер-лиге, подписал украинского защитника Александра Каплиенко.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 23-летним футболистом рассчитан на 2,5 года.

Последним клубом Александра было тбилисское Динамо. Ранее он выступал за турецкий Аланьяспор, одесский Черноморец, белорусский клуб Смолевичи, запорожский Металлург и харьковский Металлист.

Отметим, что Каплиенко также выступал за юношеские сборные Украины, за которые в общей сложности отыграл 13 поединков.

Ранее сообщалось, что киевское Динамо подписало нигерийского футболиста Бенито, который выступал за Тамбов.

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Теги: Тамбов, Александр Каплиенко, Премьер-лига, Россия, футбол
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