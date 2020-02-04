Кадар может перебраться в чемпионат России
Услугами защитника киевлян интересуется московское Динамо.
Защитник киевского Динамо Тамаш Кадар может перейти в московское Динамо. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик в эфире программы Цыганик LIVE.
“Появилась информация, что Кадару поступило предложение из России. Говорят, что это московское Динамо. Он хочет покинуть киевский клуб, поэтому и ведет себя неадекватно.
Он продемонстрировал свою невоспитанность, чтобы продвинуть процесс ухода из клуба.
Вполне вероятно, что переговоры между командами уже идут. Это позитивный момент для киевлян. Михайличенко прав, что в клубе нужно наводить порядок“, - отметил журналист.
Ранее сообщалось, что Тамаша Кадара перевели в дубль из-за эмоционального срыва на Алексея Михайличенко.
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