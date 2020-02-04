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Кадар может перебраться в чемпионат России

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Услугами защитника киевлян интересуется московское Динамо.
Тамаш Кадар
Тамаш Кадар
ФК Динамо Киев

Защитник киевского Динамо Тамаш Кадар может перейти в московское Динамо. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик в эфире программы Цыганик LIVE.

“Появилась информация, что Кадару поступило предложение из России. Говорят, что это московское Динамо. Он хочет покинуть киевский клуб, поэтому и ведет себя неадекватно.

Он продемонстрировал свою невоспитанность, чтобы продвинуть процесс ухода из клуба.

Вполне вероятно, что переговоры между командами уже идут. Это позитивный момент для киевлян. Михайличенко прав, что в клубе нужно наводить порядок“, - отметил журналист.

Ранее сообщалось, что Тамаша Кадара перевели в дубль из-за эмоционального срыва на Алексея Михайличенко.

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Теги: футбол, Тамаш Кадар, Динамо Москва
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  04.02.2020, 19:14
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гость
А вот вам видос, как сирийские мучачос зашкварили кацапских выблядков!!!

https://t.me/a_shti rlitz/3883

Красавцы! Слава сирийским мучачосам!
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