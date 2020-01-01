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Ракицкий: Чемпионат России сложнее, чем УПЛ

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В РПЛ каждая команда намерена отобрать очки у лидеров чемпионата.
Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий
fc-zenit.ru

Защитник Зенита Ярослав Ракицкий провел сравнения между чемпионатами Украины и России.

“Мне интересно здесь. Много хороших, достойных команд. В каждом матче нужно выкладываться на сто процентов.

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Посмотрите, та же Уфа всех лидеров пощипала, только Краснодару проиграла. Здесь выше накал, много болельщиков, где бы мы ни играли, против Зенита бьются все. Мы не можем играть хуже них, потому что должны победить. 

Если брать по-футбольному, то чемпионат посложнее - естественно, сложнее пришлось и мне. Адаптировался - и стало хорошо. 

Я не могу судить стал ли я лучше играть. Для себя считаю, что да, а решают пусть тренеры и специалисты“, - приводит слова Ракицкого пресс-служба Зенита.

Ранее Алиев рассказал, чем спорт в России лучше, чем в Украине. 

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Теги: Ярослав Ракицкий, Зенит Санкт-Петербург, РПЛ, УПЛ, футбол
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