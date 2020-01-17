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Слуцкий потроллил украинского футболиста на тренировке в Рубине

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Специалист пошутил над украинским игроком.
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий
rubin-kazan.ru

Главный тренер Рубина Леонид Слуцкий раскритиковал в шуточной форме защитника клуба Олега Данченко за выполнение упражнений на тренировочном сборе.

Российский специалист решил провести тренировку со встроенным микрофоном. Слуцкий в шутливой форме комментировал действия футболистов, которые выполняли упражнения.

Тренер команды оценил действия украинского защитника. “Данченко - так себе, как и во всем остальном. Ну-ну-ну, что за украинская техника? Вернее, ее отсутствие. Левая нога? Ну и что, она не нога, что ли?“ - сказал Слуцкий в сторону Данченко.

В текущем сезоне Данченко провел 16 матчей за Рубин во всех турнирах.

Ранее Данченко прокомментировал свое решение перейти в российский чемпионат.

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Теги: Леонид Слуцкий, Олег Данченко, Рубин, РПЛ, футбол
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