Слуцкий потроллил украинского футболиста на тренировке в Рубине
Специалист пошутил над украинским игроком.
Главный тренер Рубина Леонид Слуцкий раскритиковал в шуточной форме защитника клуба Олега Данченко за выполнение упражнений на тренировочном сборе.
Российский специалист решил провести тренировку со встроенным микрофоном. Слуцкий в шутливой форме комментировал действия футболистов, которые выполняли упражнения.
Тренер команды оценил действия украинского защитника. “Данченко - так себе, как и во всем остальном. Ну-ну-ну, что за украинская техника? Вернее, ее отсутствие. Левая нога? Ну и что, она не нога, что ли?“ - сказал Слуцкий в сторону Данченко.
Шикарный Слуцкий pic.twitter.com/ycm7SS743P— Vladislav Zimagulov (@vlad_zima) January 17, 2020
В текущем сезоне Данченко провел 16 матчей за Рубин во всех турнирах.
Ранее Данченко прокомментировал свое решение перейти в российский чемпионат.
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