Воронин может получить должность в московском Динамо

Украинец может начать карьеру спортивного директора.

Экс- футболист московского Динамо и сборной Украины Андрей Воронин заявил, что может вернуться в российский клуб.

“У нас были разговоры с московским Динамо. Не исключено, что у нас получится какое-нибудь сотрудничество в будущем.

Летом меня очень сильно хотел в своем штабе видеть Дима Хохлов, но по некоторым личным причинам этого не произошло. Но сейчас я нахожусь на связи с клубом, мы общаемся. Не исключаю, что в будущем я еще пригожусь им.

Я встречался с руководством Динамо, разговаривали на разные темы. У нас сложились неплохие отношения. Увидим, что получится из этого.

По поводу того, что Динамо ищет спортивного директора, то мне было бы интересно поработать в этом направлении. Но я не буду рассказывать вам, о чем мы конкретно разговариваем с руководством клубом“, - приводит слова Воронина News.ru.

Ранее сообщалось, что скандальный рефери получил работу в России.