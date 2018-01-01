Хацкевич подписал контракт с российским клубом

Экс-тренер Динамо продолжит карьеру в Роторе.

Бывший главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич продолжит карьеру в России.

Как сообщает официальный сайт футбольного клуба Ротор, специалист возглавил команду и присоединится к ней уже 12 января 2020 года на сборах в Турции.

Александр Хацкевич возглавил Ротор rotor-vlg.com

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Также известно, что помогать Хацкевичу будут старший тренер Максим Шацких, тренер по физподготовке Виталий Шпанюк и тренер вратарей Виталий Варивончик.

Отметим, что Ротор - профессиональный клуб, выступающий в первенстве ФНП. На данный момент новый клуб Хацкевича занимает первое место в турнирной таблице.

Александр Хацкевич возглавил Ротор rotor-vlg.com

Напомним, Александра Хацкевича уволили с поста тренера киевского Динамо в августе 2019 года. В Сети активно обсуждали его уход из стана “бело-синих“.