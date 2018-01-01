Агент Луческу: Мы готовы принять предложение Динамо Москвы
Агент Аркадий Запорожану, который представляет интересы Мирчи Лучеку, прокомментировал слухи о переговорах с Динамо Москвой.
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“Переговоры, наверное, слишком громко сказано. Динамо просто обозначило свой интерес со стороны клуба к Мирче Луческу, а мы в свою очередь высказали свою заинтересованность.
Поговорили о целях клуба, их стратегии, не более. О дедлайне в переговорах пока речи не идет.
Динамо заинтересовало Луческу как проект. У него остался должок в российском футболе, он жаждет реванша, в хорошем смысле слова.
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То, что случилось в Зените, - это неординарный казус в его богатой тренерской карьере. Мирча наблюдал за Динамо последние месяцы, и решение о переговорах пришло не два дня назад.
Очень трудно оценить шансы назначения Мирчи в Динамо, так как мы не знаем, с кем еще клуб ведет переговоры. Нам обозначили цели, и мы готовы принять предложение Динамо.
Что касается возраста, то пример Юрия Семина показывает, что возраст не дает повода для беспокойства. Луческу полон сил и готов работать. Будем ждать от Динамо окончательного решения“, - сказал Запорожану в интервью для Чемпионата.
Напомним, что Луческу был уволен с Зенита в 2017 году.
Отметим, что последним место работы Луческу была сборная Турции.
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