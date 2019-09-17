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Венгер может возобновить тренерскую карьеру в России

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Французский специалист может оказаться в Спартаке.
Арсен Венгер
Арсен Венгер
Getty Images

Французский тренер Арсен Венгер имеет вариант продолжения работы в России.

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По информации Спорт-Экспресс, генеральный директор московского Спартака Томас Цорн отправился в Лондон, чтобы провести предварительные переговоры с французским специалистом. 

Томас Цорн хочет узнать: готов ли тренер работать в российском клубе, и какие его финансовые запросы.

Ранее сообщалось, что Арсен Венгер получит должность в ФИФА.

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Теги: Арсен Венгер, РПЛ, футбол
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Комментариев (1)
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КульныйПэрэць    17.09.2019, 15:27
Оценка:  0
КульныйПэрэць
В России?В МироХворец его гада!!!)))
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