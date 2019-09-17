Венгер может возобновить тренерскую карьеру в России
Французский специалист может оказаться в Спартаке.
Французский тренер Арсен Венгер имеет вариант продолжения работы в России.
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По информации Спорт-Экспресс, генеральный директор московского Спартака Томас Цорн отправился в Лондон, чтобы провести предварительные переговоры с французским специалистом.
Томас Цорн хочет узнать: готов ли тренер работать в российском клубе, и какие его финансовые запросы.
Ранее сообщалось, что Арсен Венгер получит должность в ФИФА.
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