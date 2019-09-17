Венгер может возобновить тренерскую карьеру в России

Французский специалист может оказаться в Спартаке.

Французский тренер Арсен Венгер имеет вариант продолжения работы в России.

Читай также: Венгер признался, что хочет вернуться к тренерской деятельности

По информации Спорт-Экспресс, генеральный директор московского Спартака Томас Цорн отправился в Лондон, чтобы провести предварительные переговоры с французским специалистом.

Томас Цорн хочет узнать: готов ли тренер работать в российском клубе, и какие его финансовые запросы.

Ранее сообщалось, что Арсен Венгер получит должность в ФИФА.