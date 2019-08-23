Калиниченко: Ракицкий поставил себя выше сборной, я огорчусь, если его вызовут

Максим также отметил, что не будет судить его и пусть Ярослав поступает так, как считает нужным.

Бывший футболист сборной Украины и московского Спартака Максим Калиниченко высказался касательно вызова нынешнего игрока российского Зенита Ярослава Ракицкого в стан "желто-синих".

"Ракицкий делал все абсолютно осознанно, он знал зачем, куда идет, знал, что лишается сборной.

В жизни все меняется с калейдоскопической скоростью. И я не удивлюсь, если снова увижу Ракицкого в сборной. Но при этом буду сильно огорчен.

В сложный период он поставил свои интересы выше интересов сборной. Хотя, не собираюсь его судить. Сам я живу с семьей в Москве больше 20 лет и ощущаю себя украинцем до мозга костей. А Ракицкий пусть поступает, как считает нужным.

Футбол – это футбол, самый популярный вид спорта, который постоянно обсуждается. Футбол нельзя рассматривать отдельно от политики. Поэтому на данный момент Россию и Украину надо в турнирах разводить.

И я не вижу предпосылок к тому, чтобы в ближайшие годы отношения вдруг резко потеплели. Слишком много плохого произошло. У некоторых украинских спортсменов на войне погибли родственник", - приводит слова Калиниченко Советский Спорт.

Напомним, что до этого Ракицкий с женой посетили Киев и пожаловались на климат в Питере.