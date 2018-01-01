Ордец: Ракицкий посоветовал мне перейти в чемпионат России

Экс-защитник Шахтера заявил, что одной из причин его переезда была малая посещаемость на украинских стадионах.

Защитник московского Динамо Иван Ордец, перешедший из донецкого Шахтера, прокомментировал свое решение, а также рассказал, кто посоветовал ему перебраться в Россию.

“В чем смысл был уходить их Шахтера и отказываться от еврокубков? Услышал новые задачи Динамо, мне рассказали, что тут будут перемены. Понял, что идти сюда можно смело. Показывать себя, доказывать. Мне показали Москву, базу, стадион. Под крышей арены тогда шло шоу динозавров - очень красиво, хочу теперь на хоккей.

Пока за новый клуб не сыграл, но убедился, какие у нас прекрасные болельщики. Полные трибуны. Жаль, что в Украине нет такого ажиотажа.

Динамо вот играло со Спартаком, и собралось почти 35 тысяч человек. На Украине так ходят только на одну игру: Шахтер - Динамо. Это одна из причин, почему я уехал. Играл в лиге, где посещаемость матчей - по три-четыре тысячи. Матчей Шахтера! Ну как так? Понятно, что в стране война, денег ни у кого нет, но все равно.

Плюс у Шахтера нет своего стадиона, все матчи - на выезде. Даже на домашние летали из Киева в Харьков. Когда Шахтер в начале войны покидал Донецк, многие ребята себя накручивали. Через пару месяцев поняли, что вернемся нескоро, потом обосновались в Киеве, и сейчас как-будто так и надо. Но все равно тяжело быть в отрыве от настоящего дома“, - признался Ордец.

Иван также поведал, как он реагирует на негативные комментарии в соцсети Instagram.

“Знал, что так будет. Предполагал, как некоторые воспримут переход. Первую неделю просто не читал комментарии.

По совету Ракицкого не читал? Ярик-то сам такой человек, кто нормально воспринимает. Спокойный, добрый. Но мы беседовали, и он советовал ехать: “Вань, не переживай. Тут любят футбол, много болельщиков, хороший чемпионат, новые стадионы“.

Я просматривал комментарии и видел фотки тех, кто их оставляет. Там же большинство - подростки! Жизни еще не прожили, по 12-15 лет. Родители даже не знают, что их дети пишут взрослым. Воспитание плохое.

Почему украинцы выбирают РПЛ? Чемпионат России сильнее украинского. Шахтеру невероятно тяжело играть после своего чемпионата в ЛЧ, где уровень на порядок выше. Мало возможностей подвести себя на максимуме к топ-матчам. Ну, Киев, ну, Заря, с Александрией Шахтер недавно отыгрывался - ну и все“, - рассказал украинец в интервью российскому изданию Sport24.

Ранее Ордец назвал чемпионат России зрелищнее УПЛ.