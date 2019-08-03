Полузащитник Барселоны стал игроком российского Зенита

Малком продолжит карьеру в чемпионате России.

Полузащитник Барселоны Малком стал игроком питерского Зенита.

По информации официального сайта питерского клуба, Малком подписал пятилетний контракт. Как стало известно СМИ, бразилец будет зарабатывать 6,5 миллионов евро.

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Как сообщает пресс-служба "сине-гранатовых", сумма трансфера составила 40 миллионов евро, а еще 5 миллионов прописаны в контракте в качестве бонусов. Кроме того, каталонцы сохранили за собой право получить процент от последующей продажи Малкома в случае его ухода из Зенита.

Напомним, Малком со скандалом перешел в Барселону из Бордо летом 2018-го года. Рома даже хотела подать на каталонцев в суд из-за трансфера футболиста.