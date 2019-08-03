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Полузащитник Барселоны стал игроком российского Зенита

Комментариев: 2
Малком продолжит карьеру в чемпионате России.
Малком
Малком
fc-zenit.ru

Полузащитник Барселоны Малком стал игроком питерского Зенита.

По информации официального сайта питерского клуба, Малком подписал пятилетний контракт. Как стало известно СМИ, бразилец будет зарабатывать 6,5 миллионов евро.

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Как сообщает пресс-служба "сине-гранатовых", сумма трансфера составила 40 миллионов евро, а еще 5 миллионов прописаны в контракте в качестве бонусов. Кроме того, каталонцы сохранили за собой право получить процент от последующей продажи Малкома в случае его ухода из Зенита.

Напомним, Малком со скандалом перешел в Барселону из Бордо летом 2018-го года. Рома даже хотела подать на каталонцев в суд из-за трансфера футболиста.

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Теги: Малком, Зенит, чемпионат России по футболу, трансфер, РПЛ, футбол, Барселона
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Комментариев (2)
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zadneprohodchik    03.08.2019, 15:08
Оценка:  0
zadneprohodchik
Непойму даже кацапы покупают норм игроков че у нас бомжей какихто
Антибес    03.08.2019, 15:05
Оценка:  0
Антибес
В почему не нашей мусорской ДырКи?
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