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Хачериди опроверг информацию о переходе в ЦСКА

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Украинский защитник не ведет переговоров с московским клубом.
Евгений Хачериди
Евгений Хачериди
Getty Images

Защитник Евгений Хачериди опроверг информацию о том, что он может перебраться в московское ЦСКА.

“Если предложение о переходе в российский клуб поступит, даже не знаю, буду ли я его рассматривать. Варианты продолжения карьеры есть, но предложения не из России“, - сказал Хачериди.

Напомним, в 2018 году Евгений перешел из Динамо в ПАОК, где сыграл всего в 11 матчах. После сезона-2018/19 украинец покинул греческую команду.

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Теги: футбол, Евгений Хачериди, ЦСКА
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Источник: www.championat.com

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