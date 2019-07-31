Хачериди опроверг информацию о переходе в ЦСКА

Украинский защитник не ведет переговоров с московским клубом.

Защитник Евгений Хачериди опроверг информацию о том, что он может перебраться в московское ЦСКА.

“Если предложение о переходе в российский клуб поступит, даже не знаю, буду ли я его рассматривать. Варианты продолжения карьеры есть, но предложения не из России“, - сказал Хачериди.

Напомним, в 2018 году Евгений перешел из Динамо в ПАОК, где сыграл всего в 11 матчах. После сезона-2018/19 украинец покинул греческую команду.