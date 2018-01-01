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Хачериди продолжит карьеру в московском ЦСКА

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Украинцу осталось пройти медицинское обследование в российском клубе.
Евгений Хачериди
Евгений Хачериди
Getty Images

Украинский защитник Евгений Хачериди в скором времени станет игроком московского ЦСКА.

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По информации Football.ua, 32-летний украинец уже согласовал с “армейцами“ условия контракта и теперь ему необходимо пройти медицинское обследование, после которого сделка будет официально заключена.

Детали соглашения на данный момент неизвестны. Стоит сказать, что Хачериди переберется в чемпионат России в статусе свободного агента, так как недавно покинул греческий ПАОК.

Ранее Евгений Хачериди отметил, что его переход в донецкий Шахтер невозможен.

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Теги: Евгений Хачериди, ЦСКА, ЦСКА Москва, РПЛ, футбол, трансфер
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Источник: football.ua

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