Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Фанаты Зенита назвали гол Ракицкого лучшим во второй половине минувшего сезона

Комментариев: 0
Украинец ударом со штрафного поразил ворота Краснодара.
Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий
fc-zenit.ru

Питерский Зенит подвел итоги голосования за лучший гол во второй половине минувшего сезона.

Читай также: Ракицкий во второй раз стал отцом

Как сообщает пресс-служба клуба, фанаты назвали лучшим гол украинца Ярослава Ракицкого, который он забил со штрафного в матче 24-го тура РПЛ против Краснодара.

Смотрите видео гола Ярослава Ракицкого:

Напомним, украинец перешел в Зенит из Шахтера в январе 2019-го года. После трансфера он провел за питерцев 17 матчей, в которых забил 3 гола.

Ранее сообщалось, что Ярослав Ракицкий - первый футболист, который стал чемпионом Украины и России в один год.

Поделись:
Теги: Ярослав Ракицкий, Зенит, чемпионат России по футболу, РПЛ, футбол, видео, гол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь