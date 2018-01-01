Фанаты Зенита назвали гол Ракицкого лучшим во второй половине минувшего сезона
Украинец ударом со штрафного поразил ворота Краснодара.
Питерский Зенит подвел итоги голосования за лучший гол во второй половине минувшего сезона.
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Как сообщает пресс-служба клуба, фанаты назвали лучшим гол украинца Ярослава Ракицкого, который он забил со штрафного в матче 24-го тура РПЛ против Краснодара.
Смотрите видео гола Ярослава Ракицкого:
Напомним, украинец перешел в Зенит из Шахтера в январе 2019-го года. После трансфера он провел за питерцев 17 матчей, в которых забил 3 гола.
Ранее сообщалось, что Ярослав Ракицкий - первый футболист, который стал чемпионом Украины и России в один год.
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