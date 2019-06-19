Спортивный директор Динамо: Шахтер хотел оставить Ордеца, но он выбрал наш клуб

Роман Орещук назвал украинца серьезным усилением для команды.

"Спортивный директор московского Динамо Роман Орещук прокомментировал переход защитника Ивана Ордеца.

Чем нас привлек Ордец? Он - сильный игрок с ярко выраженными бойцовскими и лидерскими качествами, с хорошим первым пасом. Думаю, что Иван станет серьезным усилением нашей команды.

В первой части прошлого сезона он получил травму, но во второй половине чемпионата выходил на поле с капитанской повязкой. Шахтер хотел оставить его в команде, но Иван выбрал наш клуб. Игрок вызывается в сборную Украины, в его квалификации у нас сомнений нет.

Закроет ли переход в российский клуб Ивану дорогу в сборную? Сейчас он в национальную команду вызывается и пока никаких проблем нет. Если Ордец будет получать вызовы в сборную, то мы с радостью будем отпускать его, если нет, тогда в футбол вновь, увы, вмешается политика“ - заявил Орещук.

Ранее Ордец также прокомментировал свой трансфер в Динамо.