Ордец: Динамо - это один из самых титулованных клубов России

Украинец считает, что не ошибся с выбором команды.

Экс-игрок донецкого Шахтера Иван Ордец прокомментировал свой переход в московское Динамо.

“До перехода слышал о Динамо только хорошее. Знал, что это один из самых титулованных клубов России, очень амбициозный клуб. Здесь работает хороший тренер, ставятся серьезные задачи пробиться в еврокубки. Поэтому долго не раздумывал.

После знакомства с базой Динамо и новым стадионом еще больше укрепился во мнении, что не ошибся с выбором. Приложу максимум усилий, чтобы помочь команде добиться поставленных целей“, – сказал Ордец.

Отметим, что футболист начал выступать за Шахтер с 2001 года. После 18-ти лет в клубе защитник покинул команду.