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Ордец: Динамо - это один из самых титулованных клубов России

Комментариев: 8
Украинец считает, что не ошибся с выбором команды.
Иван Ордец
Иван Ордец
http://fcdynamo.ru

Экс-игрок донецкого Шахтера Иван Ордец прокомментировал свой переход в московское Динамо.

“До перехода слышал о Динамо только хорошее. Знал, что это один из самых титулованных клубов России, очень амбициозный клуб. Здесь работает хороший тренер, ставятся серьезные задачи пробиться в еврокубки. Поэтому долго не раздумывал.

После знакомства с базой Динамо и новым стадионом еще больше укрепился во мнении, что не ошибся с выбором. Приложу максимум усилий, чтобы помочь команде добиться поставленных целей“, – сказал Ордец.

Отметим, что футболист начал выступать за Шахтер с 2001 года. После 18-ти лет в клубе защитник покинул команду.

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Теги: Иван Ордец, Шахтер, Динамо Москва, трансфер.
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Комментариев (8)
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гость  (аноним)  19.06.2019, 15:51
Оценка:  -1
гость
Русофашисто ни облика ни морали
CasperW    19.06.2019, 15:47
Оценка:  0
CasperW
Помню, как Исландия выкинула Англию в ЧЕ, кто-то из русских сказал, что в России проблемы в футболе из-за климата. (для русских объясню анекдотичность ситуации: климат Исландии не лучше)
гость  (аноним)  19.06.2019, 15:38
Оценка:  -1
гость
о хохлопатриоты высрались САЛО УРОНИЛИ !!! ХЕРНЯМ САЛА !!!
гость  (аноним)  19.06.2019, 15:28
Оценка:  -1
гость
Сборная Украины теряет еще одного защитника? Ну что поделать, пусть смотрит Евро-2020 по телевизору...
CasperW    19.06.2019, 15:34
Оценка:  -1
CasperW
тебя не смущает первое место Украины в группе? Или ты просто по жизни тупой?
pусский  (аноним)  19.06.2019, 15:14
Оценка:  -3
pусский
Конечно, и намного лучше всех укропских, в тех одни голожопые играют!
ВАТА_FUCK    19.06.2019, 15:17
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
А в мАсковии есть футбол?
CasperW    19.06.2019, 15:19
Оценка:  0
CasperW
Шахта просто балласт сбросила. А ты тупездень, решил, что у вас хороший футбол начнется? Напомню, Украина стала чемпионом мира в U20. А у вас как? Допинг тесты хоть прошли после слива Хорватии?
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