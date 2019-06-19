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Официально: Ордец стал игроком московского Динамо

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Украинец продолжит свою карьеру в российском чемпионате.
Иван Ордец (справа) стал игроком Динамо Москва
Иван Ордец (справа) стал игроком Динамо Москва
fcdynamo.ru

Игрок сборной Украины Иван Ордец накануне попрощался с донецким Шахтером, в котором провел 18 лет.

Защитник продолжит свою карьеру в московском Динамо, выступающем в российской Премьер-лиги. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Контракт Ордеца с клубом рассчитан на три года.

Отметим, что украинец покинул Шахтер в качестве свободного агента. По информации СМИ, в Динамо Ордец будет получать зарплату более чем в два раза выше, нежели он получал в стане “горняков“.

Ранее сообщалось, что украинский игрок Генка Руслан Малиновский отказался от трансфера в московский Спартак.

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Теги: Иван Ордец, Динамо Москва, чемпионат России по футболу, футбол, контракт
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Виталий__    19.06.2019, 12:28
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