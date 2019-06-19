Официально: Ордец стал игроком московского Динамо
Игрок сборной Украины Иван Ордец накануне попрощался с донецким Шахтером, в котором провел 18 лет.
Защитник продолжит свою карьеру в московском Динамо, выступающем в российской Премьер-лиги. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Контракт Ордеца с клубом рассчитан на три года.
Очередным новичком @FCDM_official стал центральный защитник Иван Ордец. Соглашение 26-летнего футболиста с нашим клубом рассчитано на три года. ⚪️🔵 Добро пожаловать, Иван!👏💪— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 19 июня 2019 г.
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Отметим, что украинец покинул Шахтер в качестве свободного агента. По информации СМИ, в Динамо Ордец будет получать зарплату более чем в два раза выше, нежели он получал в стане “горняков“.
Ранее сообщалось, что украинский игрок Генка Руслан Малиновский отказался от трансфера в московский Спартак.
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