Официально: Ордец стал игроком московского Динамо

Украинец продолжит свою карьеру в российском чемпионате.

Игрок сборной Украины Иван Ордец накануне попрощался с донецким Шахтером, в котором провел 18 лет.

Защитник продолжит свою карьеру в московском Динамо, выступающем в российской Премьер-лиги. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Контракт Ордеца с клубом рассчитан на три года.

Отметим, что украинец покинул Шахтер в качестве свободного агента. По информации СМИ, в Динамо Ордец будет получать зарплату более чем в два раза выше, нежели он получал в стане “горняков“.

Ранее сообщалось, что украинский игрок Генка Руслан Малиновский отказался от трансфера в московский Спартак.