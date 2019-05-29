Малиновский отказался от перехода в московский Спартак

Украинский футболист рассмотрит предложения других клубов.

Полузащитник бельгийского Генка Руслан Малиновский не будет переходить в московский Спартак, cообщает Чемпионат.

Читай также: Малиновский: Никакой конкретики по трансферу нет

Ранее украинец заявил, что может остаться в Генке, а новости о его трансфере пока являются слухами.

Отмечается, что вероятность перехода Малиновского в стан “красно-белых“ сейчас очень мала.

Напомним, интерес к украинскому футболисту проявляет ряд европейских клубов. Ранее его имя связывали с Наполи и Спортингом.