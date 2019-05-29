Малиновский отказался от перехода в московский Спартак
Украинский футболист рассмотрит предложения других клубов.
Полузащитник бельгийского Генка Руслан Малиновский не будет переходить в московский Спартак, cообщает Чемпионат.
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Ранее украинец заявил, что может остаться в Генке, а новости о его трансфере пока являются слухами.
Отмечается, что вероятность перехода Малиновского в стан “красно-белых“ сейчас очень мала.
Напомним, интерес к украинскому футболисту проявляет ряд европейских клубов. Ранее его имя связывали с Наполи и Спортингом.
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