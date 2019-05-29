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Малиновский отказался от перехода в московский Спартак

Комментариев: 1
Украинский футболист рассмотрит предложения других клубов.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
www.krcgenk.be

Полузащитник бельгийского Генка Руслан Малиновский не будет переходить в московский Спартак, cообщает Чемпионат.

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Ранее украинец заявил, что может остаться в Генке, а новости о его трансфере пока являются слухами. 

Отмечается, что вероятность перехода Малиновского в стан “красно-белых“ сейчас очень мала.

Напомним, интерес к украинскому футболисту проявляет ряд европейских клубов. Ранее его имя связывали с Наполи и Спортингом.

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Теги: футбол, Руслан Малиновский, Спартак
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Источник: www.championat.com

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Комментариев (1)
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gleb87    29.05.2019, 16:02
Оценка:  0
gleb87
Красава!!! Не то что ракитская шльондра.
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