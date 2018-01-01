Михалик: Если продолжу карьеру, то только в Волыни

Украинский защитник покинет московский Локомотив.

У Тараса Михалика закончился контракт с московским Локомотивом, который стороны не стали продлять. Сам футболист не дает точный ответ о своем будущем.

"Меня все спрашивают, даже жена! (смеется, прим.). Супруга говорит, мол, ну мне-то хоть по секрету расскажи! А я нет, не решил пока. До зимних сборов в Катаре еще горел футболом, а потом… Я же почти не выходил на поле, кроме кубковых матчей. Это сыграло свою роль, да и возраст", - приводит слова Михалика официальный сайт Локомотива.

Тем не менее, у экс-игрока сборной Украины всего два варианта – либо завершать карьеру, либо родной клуб.

"Поеду домой, чуть-чуть отдохну и буду думать. Если футбол – то только в родном Луцке, за ФК Волынь. Речь о деньгах не идет вообще, хочу поиграть в удовольствие".

Напомним, что Михалик перешел из киевского Динамо в Локомотив в 2013 году. С московским клубом он стал обладателем Кубка России, а также выиграл РПЛ.