Зенит опубликовал видеоролик с результативными действиями Ракицкого

Питерский клуб показал нарезку моментов игры украинского футболиста против Фенербахче.

Ярослав Ракицкий ФК Зенит

Защитник Ярослав Ракицкий провел два полных полных матча за Зенит в борьбе за выход в 1/8 финала Лиги Европы (0:1, 3:1).

Питерский клуб решил сделать видеоролик о положительных действиях футболиста в рамках противостояния.

«Зенит-ТВ» показывает дебют Ярослава Ракицкого в составе сине-бело-голубых — лучшие отборы и передачи защитника в матчах против «Фенербахче» 🔥 pic.twitter.com/tTMvYHdTlf — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 25 февраля 2019 г.

Ранее Ракицкий рассказал о том, кто ему посоветовал перейти в Зенит.