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Зенит опубликовал видеоролик с результативными действиями Ракицкого

Комментариев: 3
Питерский клуб показал нарезку моментов игры украинского футболиста против Фенербахче.

Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий
ФК Зенит

Защитник Ярослав Ракицкий провел два полных полных матча за Зенит в борьбе за выход в 1/8 финала Лиги Европы (0:1, 3:1).

Питерский клуб решил сделать видеоролик о положительных действиях футболиста в рамках противостояния.

Ранее Ракицкий рассказал о том, кто ему посоветовал перейти в Зенит.

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Теги: футбол, Ярослав Ракицкий, Зенит
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Источник: twitter.com

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  26.02.2019, 21:08
Оценка:  0
гость
рахицкая шлюха наконецто уехала к своим родным свино-собакам!
Boxerogos    26.02.2019, 20:32
Оценка:  -2
Boxerogos
Ярик-красава!Респект!
Духовный_скреп    26.02.2019, 20:52
Оценка:  +1
Духовный_скреп
Мокша-красава!Респект!)))Лапти постирало с онучами?)))
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