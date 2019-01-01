Данченко: Считаю, что футбол вне политики

Украинский защитник заявил, что перешел в Енисей для получения игровой практики и удовольствия от футбола.

Защитник Шахтера Олег Данченко, на правах аренды перешедший в красноярский Енисей, рассказал о том, как он принял решение перейти в российский клуб.

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"Проводил сбор в Шахтере, но мне дали понять, что главный тренер на меня не рассчитывает Пришло предложение из Енисея, и я его принял.

Были также и другие предложения, но от Енисея поступило наиболее конкретное. Также хотелось снова попробовать свои силы в российской Премьер-лиге.

Считаю, что футбол должен быть вне политики. Я приехал сюда играть и получать удовольствие от футбола.", - заявил украинец в интервью пресс-службе Енисея.

Напомним, что российский клуб арендовал молодого защитника до конца сезона. Ранее Олег Данченко уже выступал в российской Премьер-лиге, защищая цвета махачкалинского Анжи.