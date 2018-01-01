Ракицкий впервые сыграет за Зенит
Украинец выйдет в стартовом составе питерского клуба в товарищеском матче.
Новичок Зенита Ярослав Ракицкий дебютирует за российский клуб.
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Как сообщает пресс-служба питерского клуба, украинский защитник попал в стартовый состав команды на контрольный матч против Дюделанжа, занимающего 3-ю строчку в чемпионате Люксембурга.
Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Ярослав Ракицкий был удален из списка игроков сборной Украины.
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