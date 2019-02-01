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Ракицкий провел первую тренировку в Зените

Комментариев: 2
Новичок питерского клуба впервые тренировался с командой.
Ярослав Ракицкий провел первую тренировку в Зените
Ярослав Ракицкий провел первую тренировку в Зените
fc-zenit.ru

Защитник Ярослав Ракицкий провел свою первую тренировку в новом клубе - питерском Зените.

Как сообщает пресс-служба российского клуба, команда тепло встретила украинца и торжественно поприветствовала его в команде.

Ярослав Ракицкий провел первую тренировку в Зените
Ярослав Ракицкий провел первую тренировку в Зените
fc-zenit.ru

Ракицкий прошел через символический коридор, который организовали ему игроки питерского клуба.

Ярослав Ракицкий провел первую тренировку в Зените
Ярослав Ракицкий провел первую тренировку в Зените
fc-zenit.ru

После этого Ярослав начал тренировку, где с радостью продемонстрировал свои способности.

Ярослав Ракицкий провел первую тренировку в Зените
Ярослав Ракицкий провел первую тренировку в Зените
fc-zenit.ru

Напомним, несколько дней назад Ярослав Ракицкий перешел в Зенит из Шахтера. Наставник питерского клуба подчеркнул, что опыт украинца поможет Зениту.

Ракицкий во время первой пресс-конференции заявил, что чемпионат Украины - слабый и не очень интересный.

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Теги: Ярослав Ракицкий, Зенит, чемпионат России по футболу, футбол, тренировка, фото
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Комментариев (2)
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    01.02.2019, 10:55
Оценка:  0
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Masik24210    01.02.2019, 10:25
Оценка:  0
Masik24210
Чому цьому раку стілтки уваги? Ви ще напишіть, коли він 1 раз в рашці посрать сходив!
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