Новичок питерского клуба впервые тренировался с командой.

Защитник Ярослав Ракицкий провел свою первую тренировку в новом клубе - питерском Зените.

Как сообщает пресс-служба российского клуба, команда тепло встретила украинца и торжественно поприветствовала его в команде.

Ярослав Ракицкий провел первую тренировку в Зените fc-zenit.ru

Ракицкий прошел через символический коридор, который организовали ему игроки питерского клуба.

Ярослав Ракицкий провел первую тренировку в Зените fc-zenit.ru

После этого Ярослав начал тренировку, где с радостью продемонстрировал свои способности.

Ярослав Ракицкий провел первую тренировку в Зените fc-zenit.ru

Напомним, несколько дней назад Ярослав Ракицкий перешел в Зенит из Шахтера. Наставник питерского клуба подчеркнул, что опыт украинца поможет Зениту.

Ракицкий во время первой пресс-конференции заявил, что чемпионат Украины - слабый и не очень интересный.