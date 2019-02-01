Ракицкий провел первую тренировку в Зените
Новичок питерского клуба впервые тренировался с командой.
Защитник Ярослав Ракицкий провел свою первую тренировку в новом клубе - питерском Зените.
Как сообщает пресс-служба российского клуба, команда тепло встретила украинца и торжественно поприветствовала его в команде.
Ракицкий прошел через символический коридор, который организовали ему игроки питерского клуба.
После этого Ярослав начал тренировку, где с радостью продемонстрировал свои способности.
Напомним, несколько дней назад Ярослав Ракицкий перешел в Зенит из Шахтера. Наставник питерского клуба подчеркнул, что опыт украинца поможет Зениту.
Ракицкий во время первой пресс-конференции заявил, что чемпионат Украины - слабый и не очень интересный.
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