Официально: Шахтер отдал защитника в аренду в российский Енисей

Олег Данченко до конца сезона будет выступать в России.

Енисей из Красноярска загадочно представил своего новичка, в котором мы узнали Олега Данченко из Шахтера.

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Теперь же пресс-служба российского клуба официально объявила о переходе защитника “горняков“ в команду. Данченко будет выступать на правах аренды до конца сезона 2018/19.

В прошлом сезоне украинец уже выступал в российском чемпионате, играя на правах аренды за махачкалинский Анжи - в 29 матчах на его счету 3 гола и 5 голевых передач..

Защитник донецкого “Шахтёра“ @FCShakhtar Олег Данченко стал игроком “Енисея“! Арендное соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона 2018/2019.



Добро пожаловать в “Енисей“! pic.twitter.com/G0MzLJdhaY — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 1 февраля 2019 г.

В чемпионате Украины защитник провел 77 матчей, играя за одесский Черноморец и донецкий Шахтер.

Ранее в российский чемпионат перебрался защитник Шахтера Ярослав Ракицкий, который стал игроком Зенита. Украинец отметил, что УПЛ - слабый и не очень интересный турнир.