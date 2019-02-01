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Официально: Шахтер отдал защитника в аренду в российский Енисей

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Олег Данченко до конца сезона будет выступать в России.
Олег Данченко
Олег Данченко
ФК Шахтер Донецк

Енисей из Красноярска загадочно представил своего новичка, в котором мы узнали Олега Данченко из Шахтера.

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Теперь же пресс-служба российского клуба официально объявила о переходе защитника “горняков“ в команду. Данченко будет выступать на правах аренды до конца сезона 2018/19. 

В прошлом сезоне украинец уже выступал в российском чемпионате, играя на правах аренды за махачкалинский Анжи - в 29 матчах на его счету 3 гола и 5 голевых передач.. 

В чемпионате Украины защитник провел 77 матчей, играя за одесский Черноморец и донецкий Шахтер.

Ранее в российский чемпионат перебрался защитник Шахтера Ярослав Ракицкий, который стал игроком Зенита. Украинец отметил, что УПЛ - слабый и не очень интересный турнир.

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Теги: Енисей, чемпионат России по футболу, трансфер, аренда, Олег Данченко, Шахтер, Шахтер Донецк, УПЛ, футбол, вне игры
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    01.02.2019, 10:55
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