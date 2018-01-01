Енисей загадочно представил новичка, под описание которого подходит игрок Шахтера

Возможно, донецкий клуб продал еще одного защитника в российский клуб.

Футбольный клуб из Красноярска Енисей рассказал о новом входящем трансфере, однако сделал это оригинальным способом.

Пресс-служба клуба представила фанатам письмо, написанное “неизвестным отправителем“. В нем игрок рассказывает о своей футбольной карьере при помощи небольших загадок-подсказок. Судя по всему, это письмо указывает на защитника Шахтера Олега Данченко.

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Дело в том, что “маленьким Парижем“ называю Одессу. Данченко выступал в одесском Черноморце, после которого перешел в топ-клуб УПЛ - донецкий Шахтер. В текущем сезоне 24-летний украинец дебютировал в Лиге чемпионов - 27 ноября 2018 года он вышел на поле в матче с Хоффенхаймом.

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В Шахтере представлены футболисты из четырех стран - Украина, Бразилия, Грузия и Нигерия. Переехал в Россию недавно Ярослав Ракицкий, который стал игроком Зенита. “В Питере пить“ - известная песня группы Ленинград и ее солиста Сергея Шнурова. А в мае Данченко увидится с Ракицким - Енисей сыграет с Зенитом в Санкт-Петербурге.

Ну и финальная часть письма тоже не является сложностью. В конце прошлого сезона Енисей одолел Анжи - в этом клубе Данченко в тот момент выступал на правах аренды. В итоге Енисей попал в РПЛ, а Анжи отправился в ФНЛ, но из-за проблем у Амкара Анжи занял его место в премьер-лиге.

Напомним, Олег Данченко сыграл в контрольном матче Шахтера против Карабаха на первом подготовительном сборе. “Горняки“ выиграли этот поединок со счетом 3:1.