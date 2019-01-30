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Ракицкий: Украинский чемпионат слабый и не очень интересный

Комментариев: 2
Новичок Зенита провел первую пресс-конференцию в новом клубе.
Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий
fc-zenit.ru

Экс-защитник Шахтера пообщался с журналистами и рассказал о своем переходе в питерский клуб.

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“Я скажу только пару вещей. Очень доволен, что приехал в Петербург и буду играть за действительно великий клуб. Знаю, что команда идет на первом месте, и хочу, чтобы так и оставалось. Буду делать все, что от меня зависит, чтобы Зенит побеждал.

Физически я чувствую себя прекрасно. Мне 29 лет, это самый разгар карьеры. Эмоционально - да, возможно, эмоции немного угасли. Я не могу говорить вам, но потом объясню тренеру, что происходило в моей голове в последний год.

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Я буду пахать на футбольном поле, делать то, что просят. Думаю, в скором времени докажу, что готов. А выбирать, кто выйдет на поле, будет тренер. Я готов играть за команду, за город. Буду себя отдавать полностью. За это будьте спокойны.

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Понятно, что российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат - очень слабый и не очень интересный. И так продолжается уже пятый год. Поэтому мне и хотелось перейти в новый турнир и топ-команду, тем более в Зенит. Я очень счастлив“, - приводит слова Ракицкого пресс-служба питерского клуба.

Напомним, 28 января официально объявили о трансфере Ярослава Ракицкого из Шахтера в Зенит. Защитник назвал имя человека, который посоветовал ему совершить переход.

Ранее Евгений Селезнев прокомментировал трансфер украинца в российский клуб.

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Теги: Ярослав Ракицкий, Шахтер, трансфер, Зенит, чемпионат России по футболу, футбол
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  30.01.2019, 15:53
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гость
Путин прикупили новое тело для своих киселевых и не более того. Обсмокчут и выплюнут. И будет он никто, с именем никак, как и его наставник Луческо.
гость  (аноним)  30.01.2019, 15:40
Оценка:  0
гость
Жирный тюлень.Полное неуважение.Там вам и место вместе с Толей тимохой-иудой.
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