Ракицкий: Украинский чемпионат слабый и не очень интересный

Новичок Зенита провел первую пресс-конференцию в новом клубе.

Экс-защитник Шахтера пообщался с журналистами и рассказал о своем переходе в питерский клуб.

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“Я скажу только пару вещей. Очень доволен, что приехал в Петербург и буду играть за действительно великий клуб. Знаю, что команда идет на первом месте, и хочу, чтобы так и оставалось. Буду делать все, что от меня зависит, чтобы Зенит побеждал.

Физически я чувствую себя прекрасно. Мне 29 лет, это самый разгар карьеры. Эмоционально - да, возможно, эмоции немного угасли. Я не могу говорить вам, но потом объясню тренеру, что происходило в моей голове в последний год.

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Я буду пахать на футбольном поле, делать то, что просят. Думаю, в скором времени докажу, что готов. А выбирать, кто выйдет на поле, будет тренер. Я готов играть за команду, за город. Буду себя отдавать полностью. За это будьте спокойны.

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Понятно, что российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат - очень слабый и не очень интересный. И так продолжается уже пятый год. Поэтому мне и хотелось перейти в новый турнир и топ-команду, тем более в Зенит. Я очень счастлив“, - приводит слова Ракицкого пресс-служба питерского клуба.

Напомним, 28 января официально объявили о трансфере Ярослава Ракицкого из Шахтера в Зенит. Защитник назвал имя человека, который посоветовал ему совершить переход.

Ранее Евгений Селезнев прокомментировал трансфер украинца в российский клуб.