Семак: Опыт Ракицкого поможет Зениту

Главный тренер Зенита считает, что украинцу понадобится меньше времени на адаптацию, чем другим.

Главный тренер петербургского Зенита Сергей Семак прокомментировал трансфер центрального защитника сборной Украины по футболу Ярослава Ракицкого.

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“На протяжении последнего времени мы нуждались в хорошем центральном защитнике с хорошим началом атаки, с левой ногой. У нас были определенные проблемы при выходе из обороны, когда на левом фланге играл правоногий игрок. Я разговаривал с Ярославом и рад, что он принял наше предложение. Не сомневаюсь, что он своим опытом, игровыми качествами и характером поможет нам стать сильнее“, - сказал Сергей.

Семак также поведал, что “сине-бело-голубых“ не пугает солидный, как для футболиста, возраст Ярослава. Он считает, что его опыт очень поможет питерскому клубу.

“Очень сложно найти на эту позицию опытного, квалифицированного игрока. Такой возраст позволяет центральному защитнику играть в футбол на хорошем уровне. Проблем с возрастом Ярослава я не вижу.



Думаю, Ярославу потребуется немного времени на адаптацию. Во-первых, язык всегда помогает в таких вещах, а во-вторых, и российский футбол знаком Ярославу. Конечно, ему будет проще адаптироваться в сравнении с игроками, которые приезжают из других стран и континентов. Думаю, никаких проблем не будет“, - добавил россиянин.

Семак также рассказал, как он будет готовить Ракицкого к матчам Лиги Европы против турецкого Фенербахче, которые пройдут 12 и 21 февраля.

“Конечно, всегда хотелось бы больше времени на работу с новичками, но у нас такой возможности нет. Поэтому постараемся как можно быстрее объяснить наши требования, наиграть взаимодействия в тех позициях, в которых нам это нужно и найти вещи, над которыми нам нужно работать“, - приводит слова Семака официальный сайт Зенита.

Ранее Яросла Ракицкий рассказал, кто ему посоветовал перейти в Зенит.