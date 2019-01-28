Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ракицкий рассказал о том, кто ему посоветовал перейти в Зенит

Комментариев: 2
Украинец отметил роль Анатолия Тимощука и Мирчи Луческу в своем трансфере.
Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий
ФК Зенит

Новичок Зенита Ярослав Ракицкий рассказал о том, кто рекомендовал ему перейти в российский клуб.

Читай также: Ракицкий: Хочу ощутить поддержку болельщиков Зенита на футбольном поле

“С кем я советовался по поводу перехода? С Толиком Тимощуком все время был на связи.

Кроме того, несколько дней назад мне позвонил Мирча Луческу и уверил меня, что Зенит - это команда очень высокого уровня, что здесь шикарные условия, стадион и все остальное“, - цитирует Ракицкого пресс-служба Зенита.

Напомним, Ярослав Ракицкий перешел из Шахтера в Зенит за 12 миллионов евро.

 

Поделись:
Теги: футбол, Зенит, Ярослав Ракицкий
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: fc-zenit.ru

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
Boxerogos    28.01.2019, 23:30
Оценка:  -1
Boxerogos
То что Тимощук-известный"сепар" ;,знали все бандерложьи выблядки,сосущие своему бухому хозяину Педе Сливошенко.Но то что Мирча им зарядит промеж задних копыт,даже они не рассчитывали.Тем фееричнее очередная зрада!Бугагагагагага!!!)))))))))) ))))
Lyosha    29.01.2019, 00:21
Оценка:  0
Lyosha
Сразу видно,что ты лох)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь