Ракицкий рассказал о том, кто ему посоветовал перейти в Зенит

Украинец отметил роль Анатолия Тимощука и Мирчи Луческу в своем трансфере.

Новичок Зенита Ярослав Ракицкий рассказал о том, кто рекомендовал ему перейти в российский клуб.

Читай также: Ракицкий: Хочу ощутить поддержку болельщиков Зенита на футбольном поле

“С кем я советовался по поводу перехода? С Толиком Тимощуком все время был на связи.

Кроме того, несколько дней назад мне позвонил Мирча Луческу и уверил меня, что Зенит - это команда очень высокого уровня, что здесь шикарные условия, стадион и все остальное“, - цитирует Ракицкого пресс-служба Зенита.

Напомним, Ярослав Ракицкий перешел из Шахтера в Зенит за 12 миллионов евро.