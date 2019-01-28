Ракицкий: Хочу ощутить поддержку болельщиков Зенита на футбольном поле

Украинский футболист прокомментировал свой трансфер.

Центральный защитник сборной Украины по футболу Ярослав Ракицкий рассказал о своих эмоциях от перехода в российский Зенит.

“Прямо сейчас я очень счастлив. Я перешел из одной топ-команды, Шахтера, в другую топ-команду - Зенит. Буду делать все, что от меня зависит, и выкладываться на поле на все 100% ради команды. Чтобы команда всегда выигрывала. Мне повезло, что в Зените свободен 44-й номер, и планирую забрать его.

Мои лучшие футбольные качества пусть выбирают тренеры, не мне об этом судить. А что касается самого любимого в футболе, то это болельщики. Слышал очень много о Зените и его болельщиках, и хочу ощутить их поддержку на футбольном поле. Буду биться на поле и за них тоже“, - цитирует слова украинца пресс-служба Зенита.