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Ракицкий: Хочу ощутить поддержку болельщиков Зенита на футбольном поле

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Украинский футболист прокомментировал свой трансфер.
Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий
ФК Зенит

Центральный защитник сборной Украины по футболу Ярослав Ракицкий рассказал о своих эмоциях от перехода в российский Зенит.

“Прямо сейчас я очень счастлив. Я перешел из одной топ-команды, Шахтера, в другую топ-команду - Зенит. Буду делать все, что от меня зависит, и выкладываться на поле на все 100% ради команды. Чтобы команда всегда выигрывала. Мне повезло, что в Зените свободен 44-й номер, и планирую забрать его.

Мои лучшие футбольные качества пусть выбирают тренеры, не мне об этом судить. А что касается самого любимого в футболе, то это болельщики. Слышал очень много о Зените и его болельщиках, и хочу ощутить их поддержку на футбольном поле. Буду биться на поле и за них тоже“, - цитирует слова украинца пресс-служба Зенита.

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Теги: футбол, Зенит, Ярослав Ракицкий
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Источник: fc-zenit.ru

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первыйнах  (аноним)  28.01.2019, 22:54
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