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Официально: Ракицкий перешел в Зенит

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Украинский футболист покинул Шахтер.
Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий
twitter.com/zenit_spb

Защитник донецкого Шахтера Ярослав Ракицкий продолжит карьеру в санкт-петербургском Зените, сообщает пресс-служба “горняков“.

Контракт украинского центрбека с российским клубом рассчитан на три с половиной года.

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Трансфер 29-летнего игрока обошелся Зениту в 12 миллионов евро.

Ранее стало известно, сколько украинец будет получать в Зените.

Смотрите также все голы Ракицкого за Шахтер.

Ракицкий дебютировал за Шахтер в августе 2009 года и на протяжении 9 с половиной сезонов был важнейшим игроком обороны дончан. На его счету 326 матчей в оранжево-черной футболке и 14 забитых мячей. Вместе с клубом он 7 раз становился чемпионом Украины, выиграл 6 Кубков и 6 Суперкубков страны.

В этом сезоне центрбек провел 16 поединков в футболке Шахтера, отличившись одним голом и одним ассистом.

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Теги: футбол, Ярослав Ракицкий, Шахтер, Зенит
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Источник: shakhtar.com

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Комментариев (2)
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