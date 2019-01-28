Официально: Ракицкий перешел в Зенит

Украинский футболист покинул Шахтер.

Защитник донецкого Шахтера Ярослав Ракицкий продолжит карьеру в санкт-петербургском Зените, сообщает пресс-служба “горняков“.

Контракт украинского центрбека с российским клубом рассчитан на три с половиной года.

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Трансфер 29-летнего игрока обошелся Зениту в 12 миллионов евро.

Ранее стало известно, сколько украинец будет получать в Зените.

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Ракицкий дебютировал за Шахтер в августе 2009 года и на протяжении 9 с половиной сезонов был важнейшим игроком обороны дончан. На его счету 326 матчей в оранжево-черной футболке и 14 забитых мячей. Вместе с клубом он 7 раз становился чемпионом Украины, выиграл 6 Кубков и 6 Суперкубков страны.

В этом сезоне центрбек провел 16 поединков в футболке Шахтера, отличившись одним голом и одним ассистом.