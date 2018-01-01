Экс-игрок Шахтера может перебраться в чемпионат Турции
Луис Адриано в скором времени может покинуть московский Спартак.
Бывший игрок донецкого Шахтера Луис Адриано, ныне защищающий цвета московского Спартака, может перебраться в чемпионат Турции.
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По информации championat.com, россиянам поступило предложение от Галатасарая в размере 6 миллионов евро. Клуб не готов отпускать Адриано, рассчитывая выручить около 10 миллионов евро с этого трансфера.
Также источник отмечает, что интерес к футболисту проявляет еще один турецкий клуб - Бешикташ.
Напомним, Адриано стал игроком Спартака в 2017 году. В текущем сезоне чемпионата России футболист провел 14 матчей, забив 4 гола и отдав 3 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что донецкий Шахтер подписал 17-летнего нападающего Карпат Даниила Сикана.
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