Уфа может арендовать Зинченко до конца сезона - СМИ

Российский клуб намерен совершить сделку по украинскому футболисту в зимнее трансферное окно.

Футболист Манчестер Сити и сборной Украины по футболу Александр Зинченко может вернуться в Уфу правах аренды до конца года, сообщил журналист издания Sky Sport Italia Франческо Пьетрелла.

Россияне намерены провернуть сделку в нынешнее зимнее трансферное окно.

Отметим, что 21-летний хавбек перешел в стан “горожан“ в 2016 году из Уфы за 2 млн евро.

Напомним, что Манчестер Сити разбил Бертон в рамках Кубка английской лиги со счетом 9:0. Одним из голов отметился и Александр Зинченко.