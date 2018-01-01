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Уфа может арендовать Зинченко до конца сезона - СМИ

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Российский клуб намерен совершить сделку по украинскому футболисту в зимнее трансферное окно.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
www.express.co.uk

Футболист Манчестер Сити и сборной Украины по футболу Александр Зинченко может вернуться в Уфу правах аренды до конца года, сообщил журналист издания Sky Sport Italia Франческо Пьетрелла.

Россияне намерены провернуть сделку в нынешнее зимнее трансферное окно.

Отметим, что 21-летний хавбек перешел в стан “горожан“ в 2016 году из Уфы за 2 млн евро.

Напомним, что Манчестер Сити разбил Бертон в рамках Кубка английской лиги со счетом 9:0. Одним из голов отметился и Александр Зинченко.

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Теги: футбол, Александр Зинченко, Уфа, Манчестер Сити
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Источник: Sky Sport Italia

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