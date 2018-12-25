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На Российский футбольный союз могут наложить санкции из-за матчей в Крыму

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Два российских клуба принимали участие в Кубке Крыма.
Зимний кубок Крыма
Зимний кубок Крыма
OneD

ФИФА начал расследование в отношении Российского футбольного союза, сообщает телеграмм-канал “Мутко против“.

В 2017 и 2018 годах два российских клуба - Анжи-2 и Сокол, приняли участие в зимнем кубке Крыма по футболу.

Все матчи проводились на территории аннексированного полуострова, который ФИФА и УЕФА российским не признают.

В международной федерации футбола уверены, что участие двух российских клубов в крымском турнире было согласовано футбольным союзом. И если ФИФА сможет это доказать, то РФС ждут очень серьезные санкции.

Ранее сообщалось, что польское издание опубликовало карту ЛЧ с российским Крымом, но сразу же извинилось.

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Теги: футбол, РФС, санкции
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Источник: t.me

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