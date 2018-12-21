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Два футболиста из России избили и ограбили женщину

Комментариев: 2
Игроки Рязани стали участниками скандала.
Дмитрий Митин
Дмитрий Митин
сайт ФК Рязань

Два игрока российской Рязани Дмитрий Митин и Артем Надеев избили женщину в центре города.

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Как сообщает издание 62info.ru, в ночь на 18-е декабря футболисты напали на предпринимательницу, избили ее и отобрали телефон и 36 тысяч рублей. Суд отправил одного из футболистов на два месяца в СИЗО, а второго посадил на этот же срок под домашний арест.

21-летний Митин - воспитанник Рязани. В текущем сезоне он выходил на поле три раза. 18-летний Надеев летом был в молодежном составе команды и не выступал на профессиональном уровне.

Отметим, что генеральный директор клуба Вадим Бращин заявил, что у футболистов нет контрактов с Рязанью.

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“На данный момент таких игроков в клубе нет, а одного из них никогда и не было. Более ничего по данному факту сказать не могу. Сейчас этим делом занимаются правоохранительные органы“, – сказал Бращин.

Ранее сообщалось, что юного игрока Локомотива нашли мертвым.

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Теги: Рязань, чемпионат России по футболу, футбол, вне игры, инцидент, скандал, нападение
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Комментариев (2)
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bimba09    21.12.2018, 19:13
Оценка:  +2
bimba09
Респект. Настоящие профи, гопота ватная.
BROKER666    21.12.2018, 19:13
Оценка:  +1
BROKER666
вот они - скрепы ордынцы могут только толпой одиноких женщин грабить... впрочем как и аннексировать у более слабых государств территории
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