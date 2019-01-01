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Сульшер покупал Акинфеева в видеоигре - ЦСКА об этом помнит

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Российский клуб потроллил нового тренера Манчестер Юнайтед.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Московский ЦСКА решил подколоть Оле-Гуннара Сульшера, который стал новым главным тренером Манчестер Юнайтед.

Пресс-служба “армейцев“ в своем Twitter опубликовала пост, в котором отметила, что голкиперу английского клуба Давиду Де Хеа теперь нужно усерднее работать.

Таким способом ЦСКА напомнил Сульшеру о его интервью, в котором он сказал следующее:

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“В первом поединке за сборную России по футболу с Норвегией Акинфеев пропустил три мяча, но то, чего он добился потом, – просто фантастика. Вся его карьера указывает на то, что он является классным вратарем. Игорь - легенда.

Кстати, я всегда приобретал его в свою команду в футбольном менеджере, так как он был хорошим голкипером и в этой видеоигре в том числе“, - заявил тогда норвежец.

Ранее Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал свое назначение в Манчестер Юнайтед.

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Теги: ЦСКА, Игорь Акинфеев, Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, прикол
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