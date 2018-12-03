Юный игрок московского Локомотива был найден мертвым

В клубе подтвердили информацию о смерти 18-летнего футболиста.

Московский Локомотив официально объявил о гибели 18-летнего полузащитника молодежной команды Алексея Ломакина.

Как сообщает пресс-служба клуба, подробности трагедии на данный момент выясняются.

В Москве погиб футболист молодежной команды «Локомотива» Алексей Ломакин. Подробности трагедии выясняются.



Мы шокированы произошедшей трагедией и соболезнуем родным и близким Лёши... pic.twitter.com/duay58TCTA — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 3. Dezember 2018

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По информации российских СМИ, ранее в полицию обратилась мать футболиста и подала заявление о пропаже сына. Женщина сообщила, что Алексей 30 ноября оправился на медицинские процедуры в клуб, и остался там на ночь, а после этого перестал выходить на связь.

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Телефон хавбека появился в сети 2 декабря. Мать выяснила, что Алексей забыл рюкзак с телефоном в такси. Водитель автомобиля рассказал, что Алексей ехал вместе со своим другом Иваном, который позже сообщил матери, что они употребляли алкоголь и он ничего не помнит.

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Кроме того, мать 18-летнего футболиста сообщила, что он употребляет медицинский препарат “Тропикамид“, от которого поведение сына становилось неадекватным. После этого стало известно, что Алексея нашли мертвым.

Ранее сообщалось, что отец Тараса Михалика найден мертвым возле реки.