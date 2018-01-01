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Спартак собирается избавиться от экс-игрока Шахтера

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Луис Адриано своим уровнем игры не оправдывает финансовых затрат клуба.
Луис Адриано
Луис Адриано
instagram.com/luizadrianinho/

Московский Спартак готов продать бывшего форварда Шахтера Луиса Андриано в зимнее трансферное окно.

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Как сообщает Спорт-Экспресс, бразилец  показывает не самый высокий уровень игры, из-за чего он все реже стал появляться в стартовом составе команды. При этом Адриано является самым высокооплачиваемым игроком с окладом в размере 4 миллиона евро в год.

Отметим, что контракт Адриано со Спартоком рассчитан до лета 2020-го года, поэтому этой зимой московский клуб может выручить с трансфера определенную сумму.

Ранее сообщалось, что экс-тренер Карпат Олег Кононов возглавил Спартак.

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Теги: Луис Адриано, Спартак Москва, чемпионат России по футболу, футбол, трансфер
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