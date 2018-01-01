Бывший тренер Карпат сменил экс-тренера Динамо во главе московского Спартака

Олег Кононов заменил Рауля Рианчо в Спартаке.

Бывший главный тренер Карпат Олег Кононов назначен главным тренером московского Спартака, сообщается на официальном сайте красно-белых.

Соглашение Спартака с Кононовым рассчитано до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего.

При этом, экс-тренер Динамо и сборной Украины Рауль Рианчо, ранее исполняющий обязанности тренера Спартака, покидает клуб – он не будет работать в штабе Кононова