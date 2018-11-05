Российский клуб обиделся на судью и оригинально назвал его клоуном

Судья Матюнин на время стал одним из лучших клоунов своей страны.

Российский футбольный клуб Енисей "обиделся" на арбитра Алексея Матюнина, который назначил в ворота красноярцев два пенальти в матче 13-го тура РПЛ против Анжи. Матч завершился поражением Енисея 1:2.

После матча в twitter Енисей запостил шутку про арбитра. По версии клуба, поисковик Google по запросу "известные клоуны России" выдает фотографии Матюнина.

Стоит добавить, что на данный момент одиозный твит красноярцев уже удален.