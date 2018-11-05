Российский клуб обиделся на судью и оригинально назвал его клоуном
Судья Матюнин на время стал одним из лучших клоунов своей страны.
Российский футбольный клуб Енисей "обиделся" на арбитра Алексея Матюнина, который назначил в ворота красноярцев два пенальти в матче 13-го тура РПЛ против Анжи. Матч завершился поражением Енисея 1:2.
После матча в twitter Енисей запостил шутку про арбитра. По версии клуба, поисковик Google по запросу "известные клоуны России" выдает фотографии Матюнина.
Стоит добавить, что на данный момент одиозный твит красноярцев уже удален.
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