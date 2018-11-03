Фанаты Спартака оскорбляли экс-тренера Динамо и сборной Украины

Болельщики явно не в восторге от тренерской ротации.

Фанаты московского Спартака встретили старт поединка 13-го тура РПЛ против Урала оскорблениями в адрес своего нового тренера Рауля Рианчо.

При объявлении испанца фанатская трибуна принялась освистывать экс-тренера киевского Динамо и сборной Украины, а после болельщики принялись скандировать “puta espanol”, что переводится как “испанская проститутка”.

Напомним, что после увольнения Массимо Карреры, Рианчо был назначен исполняющим обязанности главного тренера.