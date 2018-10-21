Бывший помощник Реброва стал и.о. главного тренера в Спартаке

Рауль Рианчо пока что занял должность исполняющего обязанности главного тренера московского клуба.

Бывший ассистент Сергея Реброва в киевском Динамо Рауль Рианчо занял должность исполняющего обязанности главного тренера в клубе Спартак Москва.

Это случилось после того, как совет директоров Спартака принял решение освободить от занимаемой должности итальянского специалиста Массимо Карреру, который привел клуб к чемпионству в сезоне 2016/2017.

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“Клуб благодарит Массимо за проделанную работу. Итальянец золотыми буквами вписал свое имя в историю красно-белых, став одним из творцов долгожданного чемпионства.

Однако итоги прошлого сезона были признаны неудовлетворительными: ни одна из поставленных задач не была выполнена.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо“, - сообщает официальный сайт московского клуба.

Отметим, испанец Рианчо вошел в тренерский штаб Спартака летом этого года.

До этого специалист был ассистентом главного тренера в киевском футбольном клубе Динамо (2014-2016). С этим клубом Рианчо дважды побеждал в чемпионате Украины и Кубке страны.

А с 2016 по 2018 годы он работал в тренерском штабе сборной Украины по футболу.

На данный момент Спартак занимает 7 место в турнирной таблице РФПЛ, набрав за 11 матчей 18 очков.