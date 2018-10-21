Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бывший помощник Реброва стал и.о. главного тренера в Спартаке

Комментариев: 0
Рауль Рианчо пока что занял должность исполняющего обязанности главного тренера московского клуба.
Рауль Рианчо
Рауль Рианчо
dynamo.kiev.ua

Бывший ассистент Сергея Реброва в киевском Динамо Рауль Рианчо занял должность исполняющего обязанности главного тренера в клубе Спартак Москва.

Это случилось после того, как совет директоров Спартака принял решение освободить от занимаемой должности итальянского специалиста Массимо Карреру, который привел клуб к чемпионству в сезоне 2016/2017.

Читай также: На презентации Рианчо в Спартаке закрасили эмблему Динамо

“Клуб благодарит Массимо за проделанную работу. Итальянец золотыми буквами вписал свое имя в историю красно-белых, став одним из творцов долгожданного чемпионства.

Однако итоги прошлого сезона были признаны неудовлетворительными: ни одна из поставленных задач не была выполнена.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо“,  - сообщает официальный сайт московского клуба.

Отметим, испанец Рианчо вошел в тренерский штаб Спартака летом этого года.

До этого специалист был ассистентом главного тренера в киевском футбольном клубе Динамо (2014-2016). С этим клубом Рианчо дважды побеждал в чемпионате Украины и Кубке страны.

А с 2016 по 2018 годы он работал в тренерском штабе сборной Украины по футболу. 

На данный момент Спартак занимает 7 место в турнирной таблице РФПЛ, набрав за 11 матчей 18 очков.

Поделись:
Теги: Спартак, Рауль Рианчо, чемпионат России по футболу, Массимо Каррера
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь