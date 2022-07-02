Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Рубин отстранили от участия в еврокубках

Комментариев: 0
Такое решение приняла Судебная палата УЕФА.
Рубин Казань
Рубин Казань
rubin-kazan.ru

УЕФА вынес вердикт по делу российского футбольного клуба Рубин, который нарушил правила финансового фейр-плей.

Если в течение ближайших двух лет казанский клуб пробьется в еврокубковый турнир по результатам национального чемпионата, то он будет оттуда исключен.

Такое решение принято в связи с тем, что клуб не выполнил требования по безубыточности по итогам сезона 2017/2018.

За Рубином остается право обжаловать этот вердикт.

Ранее сообщалось, что матч ПСЖ - Црвена Звезда мог быть договорным.

Поделись:
Теги: футбол, Рубин, УЕФА
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: uefa.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь