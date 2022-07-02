Рубин отстранили от участия в еврокубках
Такое решение приняла Судебная палата УЕФА.
УЕФА вынес вердикт по делу российского футбольного клуба Рубин, который нарушил правила финансового фейр-плей.
Если в течение ближайших двух лет казанский клуб пробьется в еврокубковый турнир по результатам национального чемпионата, то он будет оттуда исключен.
Такое решение принято в связи с тем, что клуб не выполнил требования по безубыточности по итогам сезона 2017/2018.
За Рубином остается право обжаловать этот вердикт.
Ранее сообщалось, что матч ПСЖ - Црвена Звезда мог быть договорным.
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