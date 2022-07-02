Рубин отстранили от участия в еврокубках

Такое решение приняла Судебная палата УЕФА.

УЕФА вынес вердикт по делу российского футбольного клуба Рубин, который нарушил правила финансового фейр-плей.

Если в течение ближайших двух лет казанский клуб пробьется в еврокубковый турнир по результатам национального чемпионата, то он будет оттуда исключен.

Такое решение принято в связи с тем, что клуб не выполнил требования по безубыточности по итогам сезона 2017/2018.

За Рубином остается право обжаловать этот вердикт.

Ранее сообщалось, что матч ПСЖ - Црвена Звезда мог быть договорным.