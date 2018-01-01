Игрок сборной России попал в ДТП и разбил автомобиль за 9 миллионов

Федор Смолов в результате происшествия не пострадал.

Форвард Краснодара и сборной России Федор Смолов в ночь на 1-е августа попал в ДТП,.

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Авария произошла в Краснодаре. Футболист находился за рулем автомобиля BMW M5 First Edition, который Смолов купил этой весной в подарок для своей девушки.

Фотографии с места происшествия в социальных сетях опубликовали очевидцы. В результате ДТП никто не пострадал.

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Отметим, что BMW M5 First Edition - эксклюзивная модель, выпущенная ограниченной серией в 400 экземпляров, из них 20 поступило в продажу в России, и все они раскуплены. Единственным владельцем этого авто в Краснодаре является Смолов. Стоимость машины начинается от 9 миллионов рублей.

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