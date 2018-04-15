Российский фанат кинул петуха в тренера любимой команды

Болельщик команды Луч-Энергия из Владивостока показал свое отношение к главному тренеру команды.

Фанат бросил петуха в тренера Луч-Энергия Кадр из видео

Факел обыграл Луч-Энергию со счетом 3:1 в матче Футбольной национальной лиги России. Во время поединка произошел неприятный инцидент.

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Болельщик команды из Владивостока принес на стадион живого петуха, которого он бросил в сторону главного тренера Луч-Энергии Александра Григоряна. Сразу после этого на гостевом секторе слышались слова: “Григорян - петух“.

У Григоряна давний конфликт с фанатами команды - в 2014 году он покинул Луч-Энергию и перешел в Тосно, а также тренировал принципиальных соперников владивостокцев СКА-Хабаровск.

Ранее сообщалось, что в Беларуси тренера уволили спустя 3 дня после назначения из-за того, что он пришел пьяным на пресс-конференцию.

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