Российский фанат кинул петуха в тренера любимой команды
Факел обыграл Луч-Энергию со счетом 3:1 в матче Футбольной национальной лиги России. Во время поединка произошел неприятный инцидент.
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Болельщик команды из Владивостока принес на стадион живого петуха, которого он бросил в сторону главного тренера Луч-Энергии Александра Григоряна. Сразу после этого на гостевом секторе слышались слова: “Григорян - петух“.
У Григоряна давний конфликт с фанатами команды - в 2014 году он покинул Луч-Энергию и перешел в Тосно, а также тренировал принципиальных соперников владивостокцев СКА-Хабаровск.
Ранее сообщалось, что в Беларуси тренера уволили спустя 3 дня после назначения из-за того, что он пришел пьяным на пресс-конференцию.
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