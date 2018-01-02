Форвард Зенита надел игрушечную голову панды и зажег на пляже в Дубае
Игрок Зенита Александр Кокорин весело проводит время в отпуске.
Нападающий Зенита и сборной России по футболу Александр Кокорин проводит январские каникулы в Дубае.
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Футболист выложил на своей страничке в Instagram веселое видео, на котором он надел игрушечную голову панды и танцевал на пляже под песню Desiigner – Panda.
“#ЧтоПозволяетСебеЭтотБелый“, - написал Кокорин под публикацией.
Напомним, что форвард Зенита Александр Кокорин вызвал Неймара на дуэль в CS:GO.
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