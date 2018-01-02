Форвард Зенита надел игрушечную голову панды и зажег на пляже в Дубае

Игрок Зенита Александр Кокорин весело проводит время в отпуске.

Нападающий Зенита и сборной России по футболу Александр Кокорин проводит январские каникулы в Дубае.

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Футболист выложил на своей страничке в Instagram веселое видео, на котором он надел игрушечную голову панды и танцевал на пляже под песню Desiigner – Panda.

“#ЧтоПозволяетСебеЭтотБелый“, - написал Кокорин под публикацией.

🐼#ЧтоПозволяетСебеЭтотБелый Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) Янв 2, 2018 at 3:59 PST

Напомним, что форвард Зенита Александр Кокорин вызвал Неймара на дуэль в CS:GO.

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