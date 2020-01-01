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УЕФА намерен отказаться от Финансового фэйр-плей

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В европейском футболе вскоре могут состояться большие изменения.
Александер Чеферин
Александер Чеферин
Getty

Финансовый фэйр-плей, который действует с сезона-2011/12, вскоре могут отменить. Об этом сообщают журналист Танкреди Палмери и итальянская La Gazzetta dello Sport.

По их информации, УЕФА вместо ФФП введет новую систему финансового контроля. Она предоставит клубам большую свободу при оформлении трансферов.

Как сообщают источники, уже завтра президент УЕФА Александер Чеферин объявит об отмене ФФП, а новая система будет введена с 2022-го года. Одобрить её должны до конца этого года.

Напомним, что в прошлом году Манчестер Сити хотели дисквалифицировать за нарушение ФФП, но клубу удалось добиться отмены наказания.

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Теги: Александер Чеферин, футбол
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