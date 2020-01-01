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Шабанов рассказал о адаптации в Легии

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Украинец признателен тренеру поляков.
Артем Шабанов
Артем Шабанов
ФК Легия

Защитник Легии и сборной Украины Артем Шабанов в комментарии Футбол 1 рассказал о адаптации в польском клубе.

“Адаптировался нормально, условия похожие, как и в Динамо - база есть, тренировочные поля есть. На первое время клуб дал переводчицу, она объясняла, как и куда передвигаться, везде возила меня и забирала с тренировок.

Чувствуется доверие тренера. Благодарю ему за предоставленный шанс.

Очень помогает тот факт, что я перешел в команду вместе с Русиным - так хоть есть с кем поговорить“, - сказал Шабанов.

Напомним, Шабанов попал в символическую сборную тура в чемпионате Польше после первого матча в основе Легии.

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Теги: Артем Шабанов, футбол, Легия
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