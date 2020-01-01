Шабанов рассказал о адаптации в Легии

Украинец признателен тренеру поляков.

Защитник Легии и сборной Украины Артем Шабанов в комментарии Футбол 1 рассказал о адаптации в польском клубе.

“Адаптировался нормально, условия похожие, как и в Динамо - база есть, тренировочные поля есть. На первое время клуб дал переводчицу, она объясняла, как и куда передвигаться, везде возила меня и забирала с тренировок.

Чувствуется доверие тренера. Благодарю ему за предоставленный шанс.

Очень помогает тот факт, что я перешел в команду вместе с Русиным - так хоть есть с кем поговорить“, - сказал Шабанов.

Напомним, Шабанов попал в символическую сборную тура в чемпионате Польше после первого матча в основе Легии.