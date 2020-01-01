Барселона признана лучшим клубом десятилетия в Европе по версии IFFHS

Второе место в рейтинге занял мадридский Реал.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала десять лучших клубов десятилетия в Европе (с 2011 по 2020 годы).

Этот рейтинг был составлен на основе суммарного количества баллов, набранных командами за каждый год минувшего десятилетия в клубном рейтинге IFFHS.

Первое место в рейтинге заняла каталонская Барселона, которая набрала 2877 очков. Вторым в списке стал мадридский Реал (2782), а третью позицию заняла мюнхенская Бавария (2594,5).

Десять лучших клубов Европы в период с 2011 по 2020 годы:

Барселона (2877 очков);

Реал (2782);

Бавария (2594,5);

ПСЖ (2357);

Атлетико (2302);

Ювентус (2272);

Челси (2113);

Манчестер Сити (2113);

Манчестер Юнайтед (2020);

Арсенал (2016).

Ранее сообщалось, что Джанлуиджи Буффона признали лучшим голкипером современности по версии IFFHS.