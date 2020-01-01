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Барселона признана лучшим клубом десятилетия в Европе по версии IFFHS

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Второе место в рейтинге занял мадридский Реал.
Футболисты Барселоны
Футболисты Барселоны
Getty Images

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала десять лучших клубов десятилетия в Европе (с 2011 по 2020 годы).

Этот рейтинг был составлен на основе суммарного количества баллов, набранных командами за каждый год минувшего десятилетия в клубном рейтинге IFFHS.

Первое место в рейтинге заняла каталонская Барселона, которая набрала 2877 очков. Вторым в списке стал мадридский Реал (2782), а третью позицию заняла мюнхенская Бавария (2594,5).

Десять лучших клубов Европы в период с 2011 по 2020 годы:

Барселона (2877 очков);
Реал (2782);
Бавария (2594,5);
ПСЖ (2357);
Атлетико (2302);
Ювентус (2272);
Челси (2113);
Манчестер Сити (2113);
Манчестер Юнайтед (2020);
Арсенал (2016).

Ранее сообщалось, что Джанлуиджи Буффона признали лучшим голкипером современности по версии IFFHS.

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Теги: Барселона, Бавария, футбол
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